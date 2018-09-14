6 предприятий санаторного-курортного комплекса Геленджика примут участие в краевой программе «Южная здравница»

/В России/

По ней с 1 октября 2018 года по 1 мая 2019 года здравницы и санатории Краснодарского края будут предоставлять скидки от 5 до 50% на оздоровительные туры.

По специальным предложениям можно будет отдохнуть в санаториях «Красная Талка», «Голубая волна», «Солнечный берег» и «Архипо-Осиповка», а также санаторно-курортном комплексе «Вулан» и курортном комплексе «Надежда».

«Южная здравница» будет проходить в регионе во второй раз. Её цель: организация доступного, качественного отдыха и оздоровления жителей Краснодарского края и России, а также обеспечение круглогодичной загрузки предприятий санаторно-курортного комплекса региона.

В недельные туры войдет комплекс процедур для отдыха и восстановления здоровья, а в двух- и трехнедельные путевки включены лечебные услуги в зависимости от вида заболевания, в том числе процедуры, способствующие улучшению работы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик