Пограничники предупреждают...

/В России/

В преддверии осенне-зимней путины в краевом пограничном управлении напомнили о правилах рыболовства, установленных для азово-черноморского бассейна.

Ежегодно в период так называемого «нагула» водных биологических ресурсов, рыбодобывающие предприятия и рыбаки-любители выходят на промысел и нередко нарушают установленные правила. Основные нарушения, которые они допускают, связаны со способами лова и количеством добытых биоресурсов.

Несмотря на грядущую активизацию добычи основных промысловых пород рыб в регионе по-прежнему действует ограничение рыболовства камбалы-калкан, который продлится до конца года. Он распространяется на всю черноморскую акваторию РФ. В случае так называемого прилова к разрешенным к вылову видам, данную особь необходимо выпустить в естественную среду обитания.

Отметим, что в отношении недобросовестных рыбаков, осуществляющих промысел в разрез установленных правил, российское законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.