Морская пехота десантировались на морское побережье в Дагестане

/В России/

Более 40 бронетранспортеров БТР-82А, поступивших в этом году на вооружение подразделений морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) были десантированы в море с кораблей для уничтожения условного противника на морском побережье в Дагестане.

В двусторонних тактических учениях были задействованы ротные тактические группы батальона морской пехоты Каспийской флотилии и мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Морпехи на бронетранспортерах преодолели около 200 метров до берега, после высадки разминировали проходы для боевой техники и атаковали оборонительные позиции условного противника. Огневую поддержку атакующих обеспечила корабельная артиллерия.

В двусторонних тактических учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 150 единиц военной техники, в том числе 15 кораблей Каспийской флотилии и пара вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа