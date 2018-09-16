Подразделения ПВО отразили налет дронов в Астраханской области

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Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Республике Северная Осетия-Алания, отразили налет ударных дронов условного противника в ходе тактических учений на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

К учениям привлечено около 2 тыс. военнослужащих и более 250 ед. военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», зенитно-пушечный ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска», (ЗРК) «Стрела-10» и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла».

В ходе учений отработали более 50 вводных различной сложности. Так, по замыслу учений, дежурными расчетами был обнаружен массовый подлет авиации условного противника. Расчетами ЗРК «Бук-М3» и ЗПРК «Тунгуска» цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения, все объекты были уничтожены Для этой цели использовано более 30 мишеней, в том числе мишени «Стриж-1», «Бекас», «Саман», «Пенсне», позволяющие имитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели.

Кроме того, в ходе совершения марша подразделений для смены огневых позиций подразделения отразили налет боевых дронов условного противника.

Основная цель учений – совершенствование полевой выучки специалистов ПВО и слаженности подразделений при отражении воздушных ударов, закрепление навыков работы личного состава на новых и модернизированных образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления.

Всего к лагерным сборам противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО на полигонах Астраханской области привлечено более 3,5 военнослужащих и более 800 единиц военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).

Источник: Пресс-служба Южного военного округа