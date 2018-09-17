На БМП-3 провели боевые стрельбы на учениях с артиллеристами

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Более 200 экипажей боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных 100-мм орудиями, из состава мотострелковых соединений Южного военного округа выполнили огневые задачи в едином замысле тактических учений подразделений ракетных войск и артиллерии.

50 разведывательно-огневых контуров, сформированных на базе мотострелковых взводов, нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях до 4 км, из закрытых огневых позиций, организовав разведку целей в ночных условиях.

Практика применения БМП-3 в составе разведывательно-ударных контуров введена в войсках округа по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Мотострелковые подразделения являются основой ротных и батальонных тактических групп и выполняют учебно-боевые задачи как самостоятельно, так и в составе танковых и артиллерийских подразделений. Кроме того, на учениях мотострелки ЮВО активно применяют боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе «сирийский вал».

По указанию генерал-полковника А.Дворникова все мотострелковые подразделения оснащенные БМП-3 должны в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии ЮВО освоить курс контрбатарейной борьбы.

Лагерный сбор ракетных войск и артиллерии ЮВО стартовал 3 сентября с.г. и пройдет в течение месяца. В нем принимают участие более 6,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа