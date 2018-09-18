Саперы дополнительно проверят дорогу в Чечне на наличие взврывоопасных предметов

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Командование Южного военного округа приняло решение о проведении работ по очистке дороги от взрывоопасных предметов в одном из районов Чеченской республики. Ранее в адрес командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова поступило обращение от администрации Чеченской Республики с просьбой проверить участок автодороги в Ачхой-Мартановском районе республики, протяженностью более 25 км.

К мероприятиям по очистке планируется привлечь около

50 военнослужащих и более 10 единиц военной техники из состава сводного отряда разминирования ЮВО. Для разминирования военнослужащие применят бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун». Опасные работы личный состав саперных подразделений будет выполнять в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».

Ранее инженерные подразделения ЮВО досрочно разминировали около 1500 га лесных массивов и горной местности на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, что превышает более 100 процентов от плана разминирования на 2018 год.

Всего к мероприятиям по разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными минно-розыскными собаками.

Работы по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов продолжатся до ноября с.г.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа