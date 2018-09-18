Тральная группа Балтийского флота провела поиск мин

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В рамках планового учения тральных сил в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового тральщика «Новочебоксарск» и рейдовых тральщиков «РТ-231» и «РТ-273» обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин с условным применением шнуровых зарядов. В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате кораблями были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины. Кроме того моряки провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработали вопросы противодиверсионной и противовоздушной обороны с применением переносных зенитно-ракетных комплексов.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту