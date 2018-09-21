Десант морской пехоты Каспийской флотилии захватил участок морского побережья

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В двусторонних учениях батальонных тактических групп Каспийской флотилии Южного военного округа тридцать бронетранспортеров БТР-82А были десантированы на плав десантно-высадочными средствами типа «Серна» и «Дюгонь».

Две батальонные тактические группы Каспийской флотилии Южного военного округа разыграли бой на морском побережье полигона «Турали» в Дагестане.

Командиры подразделений на практике отработали тактические действия в обороне и контрнаступлении, принимая неожиданные для противостоящей группировки войск решения: обходы, просачивание, заманивание в засады и др.

Оценку действиям морским пехотинцам дал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Опыт, полученный в БТУ, каспийцам предстоит применить в командно-штабных учениях с группировками войск на Прикаспийском и Владикавказском направлениях, когда в роли условного противника выступят батальонные тактические группы морской пехоты Черноморского флота. Предстоящие учения станут главным экзаменом для личного состава всех объединений округа», - пояснил генерал-полковник А.Дворников.

КШУ с группировками войск ЮВО на территории Дагестана и Северной Осетии пройдут под руководством командующего войсками ЮВО с 1 по 8 октября с.г.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов примут участие до 7 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

С одной стороны в тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа