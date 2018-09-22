В Армянске сняли режим чрезвычайной ситуации

/В России/

Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Армянске после выброса химических веществ, снят.

Об этом сообщил крымский премьер Сергей АКСЕНОВ во время поездки в Ставрополь.

По его словам, сейчас присутствует небольшой фон вредных веществ, но с воскресенья ожидается похолодание, и ситуация нормализуется.

«Сегодня никаких оснований для ЧС нет. Все мероприятия, связанные с очисткой водой поверхностей тротуаров, дорог в городе Армянске, мероприятия, связанные с завозом известковых растворов на кислотонакопитель», – цитирует его ТАСС.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.

После этого в ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Позже крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу, а детей из Армянска решили вывезти в санатории. 14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: http://an-crimea.ru/page/news/172512?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop