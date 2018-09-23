Ованесову и "Царской охоте" запретили застраивать Джанхотский бор

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Незаконно утвержденные краевым Министерством природных ресурсов проекты освоения лесов отменены, министерству указано на необходимость усиления контроля за использованием переданных в аренду лесных участков на территории памятника природы "Роща сосны пицундской".

Угроза застройки уникального Джанхотского бора сосны пицундской в Геленджике после обращений Экологической Вахты по Северному Кавказу в различные контрольные органы и к губернатору Краснодарского края временно устранена. Об этом стало известно из ответа обращение ЭкоВахты из Департамента Рослесхоза по Южному федеральному округу (ЮФО). В письме департамента содержится очень значимая новость - дальнейшее хозяйственное освоение Джанхотского бора арендаторами Ованесовым и ООО "Царская охота" (которой также владеет Ованесов) запрещено в связи с тем, что эта деятельность противоречит режиму расположенного на его территории памятника природы.

Этот факт был установлен в результате осмотра территории сотрудниками государственного учреждения "Управление особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) Краснодарского края". Нарушение режима охраны памятника природы заключалось в размещении на его территории на участке, арендованном Арамом Ованесовым, металлических конструкций, а на участке, арендованном ООО "Царская охота" - в организации стоянки транспортных средств. Как следует из письма департамента: "Таким образом, установлено, что ... использование участков лесного фонда, расположенных в кварталах 71А ... 77А ... Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества, не соответствует режиму, установленному для указанной особо охраняемой природной территории".

По результатам проведенной проверки Министерство природных ресурсов Краснодарского края было вынуждено в конце августа этого года принять решения о признании утратившими силу приказов этого же министерства об утверждении заключений государственных экспертиз проектов освоения лесов на территории Джанхотского бора. Таким образом, афера по коммерческой застройке Джанхотского бора в интересах Аванесова и его фирмы "Царская охота", которую почти удалось провернуть при помощи отдельных чиновников Минприроды Кубани, провалилась. Насколько известно, "Управление ООПТ Краснодарского края" вмешалось в ситуацию после того как прямое указание не допустить застройки Джанхотского бора дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В письме Департамента Рослесхоза также сообщается, что "Ованесову А.Ш. направлены претензии от 03.09.2018 года об устранении существующих нарушений условий договоров аренды, где указано, что использование лесного участка без проектов освоений лесов является существенным нарушением условий договоров. Срок представления в министерство проектов освоения лесов, с положительными заключениями государственной экспертизы установлен до 21.01.2019 года. До этого периода Ованесову А.Ш. необходимо прекратить ведение хозяйственной деятельности на лесном участке. При отказе от добровольного исполнения данных претензий министерством будут направлены исковые заявления в судебные органы о расторжении договоров аренды лесных участков. В адрес ООО "Царская охота" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства от 03.09.2018 года".

Из этого следует, что Ованесов не только не имеет права заниматься какой-либо хозяйственной деятельностью на территории бывшего кемпинга "Голубая бездна", но и должен демонтировать незаконно построенное им в лесу строение на металлическом каркасе. В ином случае договор аренды с ним должен быть расторгнут.

Кроме того, Департамент Рослеслехоза по ЮФО указал Министерству природных ресурсов Краснодарского края на необходимость усиления контроля за использованием переданных в аренду лесных участков на территории памятника природы "Роща сосны пицундской".

К сожалению, наложенные на Ованесова и "Царскую охоту" ограничения не дают гарантии, что через какое-то время эти арендаторы лесных земель в самом сердце памятника природы снова не попытаются начать какие-нибудь разрушительные для природы Джанхотского бора работы по его "благоустройству". Единственной гарантией от подобных поползновений является расторжение с ними договоров аренды и очищение территории памятника природы от подобных арендаторов, деятельность которых несёт разрушение его уникальной природе.

Андрей РУДОМАХА

Источник: Экологическая Вахта по Северному Кавказу