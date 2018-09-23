Евродон якобы убивал птиц ради получения страховки

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В среду в Сети появилось видео, на котором тракторы давят живых индеек, а птицы пытаются спастись бегством. В названии ролика упоминается компания "Евродон".

"Сегодня утром увидел это видео, это, конечно, совсем жестоко. Конечно, это все сделано умышленно. Зачем? Каждая птица застрахована, раньше ее специально душили, ссылаясь на то, что она умирает от плохих кормов и гриппа, но было все не так. Но это...", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее для убийства птицы применялись другие не менее жестокие способы.

"Раньше включали газ на ночь, а утром сотрудникам давали палки и заставляли добивать ту, которая не умерла от газа", - уточнил собеседник.

"Каждая особь застрахована, и, естественно, за грипп они получали компенсацию. А сейчас, мне кажется, это для того, чтобы завод окончательно загнулся, так как за эту птицу выплат уже никаких не будет. И все. Вадиму Ванееву (основатель и генеральный директор агрокластера "Евродон" - прим. ред.) что париться, у него такой же завод отстроен на родине у себя", - отметил собеседник агентства.

Сотрудник компании добавил, что с 17 сентября и на весь октябрь часть персонала останется без работы и зарплаты, которую уже задерживают на две недели.

"Ванеев ни разу не приехал и не поговорил с людьми, только какие-то представители приезжали и все. Он знает, что сотрудники часто устраивают митинги на заводе и все равно его не было, чтобы хоть что-то людям объяснить", - рассказал представитель предприятия.

Представитель пресс-службы "Евродона" Ольга Грекова не отвечает на звонки и на письменные запросы.

В начале сентября стало известно, что основной владелец "Евродона" - государственная корпорация ВЭБ - потребовала от основателя компании Вадима Ванеева покинуть пост. Сам Ванеев никак не комментирует эту информацию и ситуацию в компании. В среду один из кредиторов потребовал в суде признать "Евродон" банкротом. Эти сообщения ростовская компания также решила оставить без комментариев, пишет rostovgazeta.ru.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/18303-Evrodon-jakoby-ubival-ptic-radi-poluchenija-strahovki