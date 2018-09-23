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В Крыму и Севастополе за текущий год общественной приемной рассмотрено свыше 4 тыс. обращений граждан

За текущий год специалисты общественной приемной Министерства обороны РФ в Южном военном округе рассмотрели свыше 4 тыс. обращений граждан в ходе личных приемов должностными лицами и работы выездных приемных в воинских частях.

Наиболее часто заявители обращались по вопросам поступления на военную службу по контракту, медицинского обеспечения, выплат пенсии по линии Министерства обороны, получения положенных льгот и социальных гарантий.

С начала года выездные приемные были проведены на всей территории ЮВО, в том числе в Республике Крым и Севастополе, во Владикавказском, Ставропольском и Астраханском гарнизонах. Их работа позволяла давать  разъяснения на месте в день обращения, а руководство военного округа получало достоверную информацию о состоянии дел.

В ходе своей деятельности специалисты общественной приемной широко применяли новые формы работы с использованием современных  автоматизированных рабочих мест, когда в режиме аудио-, видеоконференцсвязи оперативно решались вопросы в отдаленных гарнизонах.

Кроме того граждане обращаются с насущными вопросами также и в адрес электронной приемной командующего войсками ЮВО, размещенной  на официальном сайте Министерства обороны РФ.

До конца года отделом по работе с обращениями граждан ЮВО для проведения выездных приемов запланированы до 20 поездок в  воинские части и гарнизоны военного округа, в том числе расположенные за пределами  Российской Федерации и во вновь созданные подразделения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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В Крыму и Севастополе за текущий год общественной приемной рассмотрено свыше 4 тыс. обращений граждан

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