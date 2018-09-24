Многие избиратели голосовали в знак протеста

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В Хабаровском крае и Владимирской области на выборах губернатора победили кандидаты от ЛДПР.

Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова проиграла кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. По данным ЦИК, Сипягин набрал 57,03% голосов, Орлова получила 37,46% голосов. В Хабаровске действующий глава региона Вячеслав Шпорт проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу. Фургал получил 69,32% голосов, Шпорт – 27,91%. Сергей Фургал отметил, что ожидал подобных результатов на выборах. К оппозиционным партиям пришел электорат, который не хотел голосовать за Единую Россию, прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

«Во многих регионах сократилась поддержка Единой России, это проявилось, в том числе на выборах в законодательные собрания в ряде регионов, где единороссы получили меньше, чем обычно. В некоторых случаях оппозиционные партии вышли вперед. Это произошло не во всех регионах. Где тонко, там и рвется – где были недоработки, местные партийные отделения плыли по течению, думали, что и так все получится. Много где Единая Россия сохранила свои позиции, в том числе, где были популярные, сильные фигуры. В той же Владимирской области было много недоработок, ошибок, недовольства. Если Единая Россия хочет восстановить свое положение, нужно менять людей. Многие люди засиделись, либо не обладают достаточной харизмой, либо больше представляют собой архетип чиновника, чем публичного политика, который обращен к населению. Нужно и программно обновляться. Единая Россия по разным регионам практически нигде не выходила с серьезными программами, в которых люди могли увидеть, как будут жить дальше. На этом фоне оппозиция воспользовалась отсутствием содержания и стала апеллировать ко всем недостаткам социальной политики, сваливая все на Единую Россию. Тут досталось и региональным единороссам, которые не инициировали никакие непопулярные меры, а просто находятся в системе. Если бы этому было противопоставлена хорошо продуманная развитая региональная местная повестка, результаты могли быть другими. Для оппозиционных партий сейчас серьезный вызов. Им повезло, к ним пришел электорат, который не хотел голосовать за Единую Россию. Смогут ли они удержать электорат, в значительной степени зависит от их обновления», – считает Николай Миронов.

Значительная часть избирателей инерционно голосует за власть, прокомментировал в эфире радио Sputnik председатель комиссии по избирательным правам Совета по правам человека при президенте РФ, доктор юридических наук Илья Шаблинский.

«Во многих европейских странах избиратели традиционно голосуют за две три различные коалиции, партии. В России, как и во многих странах СНГ, значительная часть избирателей инерционно голосует за власть. Такая политическая культура не изменилась, но постепенно, очень медленно меняется. Небольшой сдвиг стал заметен, многие избиратели голосовали в знак протеста. Им важно было проголосовать за кандидата, который противостоял партии власти. Под политической культурой чаще всего подразумевает привычные склонности в политическом поведении. У нас привычек избирателей очень немного. В какой-то мере соблюдение или несоблюдение законодательства отражало политическую борьбу. Например, во Владимирской области кампания изначально проходила с применением ряда сомнительных приемов», – считает Илья Шаблинский.

Источник: https://ria.ru/radio/