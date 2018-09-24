Боевая авиация отразила массированный ракетный удар в небе над Крымом

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Эскадрильи оперативно-тактической авиации соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, отразили массированный ракетный удар авиации условного противника на учении в небе над Крымом.

На первом этапе учения экипажи более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 отработали отражение массированного ракетного удара, условно сбив крылатые ракеты авиационными средствами поражения класса «воздух-воздух». Воздушную атаку условного противника имитировали более 20 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25СМ.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО совершили перелет на аэродромы временного базирования на территории Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа