Оперативно-тактическая авиация из Ростовской области совершила перелет в Крым

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Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области выполнили перелет на военные аэродромы Крыма для участия в совместном летном тактическом учении авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 прибыли на аэродромы временного базирования на территории Крыма.

Ранее, по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в рамках проведения совместных учений была объявлена учебная тревога.

Личный состав проверяемых частей выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.

В рамках учения эскадрильи оперативно-тактической авиации ЮВО уничтожат условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов «Опук» и «Чауда». Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения ЮВО в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.

В едином замысле тактических розыгрышей учебно-боевые задачи отработают корабли Черноморского флота.

В совместном учении примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа