Истребители применили управляемые ракеты «воздух-воздух»

/В России/

Экипажи истребителей Су-30 авиационного соединений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа нанесли ракетный удар по авиации условного противника в небе над общевойсковым полигоном «Опук» в Крыму.

Ракетный удар по световым авиабомбам САБ-100-55 и САБ-100-75, имитирующим авиацию условного противника, звено оперативно-тактической авиации ЮВО выполнило, применив управляемые ракеты класса «воздух-воздух».

В практических стрельбах было задействовано 12 истребителей Су-30.

Ранее по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО для проведения совместных учений были подняты по сигналу «тревога».

Личный состав проверяемых частей выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа