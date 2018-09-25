Первый этап двустороннего тактико-специального учения «Заслон» проведен

/В России/

В Южном военном округе завершился первый этап двустороннего тактико-специального учения с подразделениями усиления соединений и воинских частей «Заслон». Основная цель учения – оценить способность командиров подразделений, соединений и воинских частей организовывать выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности военных городков.

С одной стороны, в роли «Красных», выступали дежурные смены воинских частей, их задачей было не допустить проникновение «Синих» на территорию военного городка, выявить и задержать нарушителей. В роли «Синих» выступили учебные «нарушители» – группы подразделений специального назначения ЮВО.

В 1 этапе учений было задействовано более 30 воинских частей ЮВО, дислоцированных на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, а также республик Дагестан и Крым. По замыслу учений, группы диверсантов предприняли попытки проникновения на территории воинских частей с целью завладения оружием.

Для отражения нападения наряд по КПП вызвал подразделения усиления.

В ходе учений отрабатывались действия личного состава по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.

Для приближения мероприятия к реальным условиям военнослужащими было использовано более 1 тыс. имитационных средств: холостые боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки.

Целью специального учения являлась отработка слаженности действий личного состава дежурных смен и групп усиления по выявлению и обезвреживанию «нарушителей», пытающихся проникнуть на территорию военных городков.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа