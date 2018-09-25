Маскировку позиций С-400 «Триумф» отработали на учениях в Крыму

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Прикрытие позиций зенитно-ракетных дивизионов комплексов ЗРК С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали подразделения армейской авиации в Крыму.

Пары вертолетов радиотехнической разведки Ми-8МПТР установили радиоэлектронные помехи для средств воздушного наблюдения в районах расположения позиций боевого дежурства зенитно-ракетных средств ПВО в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии ПВО.

В целях обмана условного противника инженерными подразделениями дивизии ПВО были установлены ложные позиции зенитных ракетных комплексов ЗРК «С-300» в виде специальных пневматических макетов.

Современные макеты сшиты из легких металлизированных тканей, которые отражают радиолокационное излучение, а в места, где у реальной машины, например, двигатель - вшиты термоэлементы.

Ранее по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО для проведения совместных учений были подняты по сигналу «тревога».

Личный состав проверяемых частей выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа