Более 2 тыс. специалистов войск РХБ защиты в ходе лагерного сбора выполняют учебно-боевые задачи с превосходством по времени

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В рамках проведения лагерного сбора войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа подразделения выполняют учебно-боевые задачи с превосходством по времени.

В частности, военнослужащие на полигоне Прудбой в 1,5 раза быстрее показателя оценки «отлично» выполнили норматив по развертыванию специальных машин и проведению полной обработки свыше 100 единиц вооружения и военной техники от отравляющих веществ, примененных условным противником.

Также с превышением временного норматива отдельные подразделения с использованием современных машин РХМ-6 осуществили химическую и биологическую разведку указанных районов местности с оперативной передачей данных по каналам автоматизированной системы управления войсками.

Кроме того в ходе сбора военные специалисты совершенствуют навыки по локализации последствий условных техногенных катастроф и в постановке площадных и линейных дымовых завес с применением новейших машин ТДА-2К и ТДА-3, поступивших в войска РХБ защиты в конце 2017 года.

Все занятия с подразделениями проводятся по новым, интенсивным методикам, соответствующим современным требованиям ведения боевых действий. Около 50% из них проходят в ночных условиях.

В середине октября в завершении сбора огнеметные подразделения выполнят боевые стрельбы из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и огнеметов повышенной дальности РПО-ПДМ по целям условной живой силы противника в долговременных огневых точках и легко бронированной технике.

Всего в лагерном сборе принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц специальной военной техники. Учебные мероприятия войск РХБ защиты проводятся на 8-ми полигонах ЮВО, в том числе в Абхазии, Армении и Крыму.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа