Командование 4 армии ВВС и ПВО развернуло объединенный командный пункт с Черноморским флотом в Крыму

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Командование 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа развернула объединенный с Черноморским флотом командный пункт в Крыму в рамках совместного летного тактического учения.

В целях управления совместными действиями при отработке эпизодов тактических розыгрышей на объединенном командном пункте организовано взаимодействие всех служб двух объединений, включая службы боевого и материально-технического обеспечения, связи, радиотехнической разведки и др.

Авиационные группы объединения ВВС и ПВО приступили к выполнению совместных действий с кораблями Черноморского флота по борьбе с крылатыми ракетами и отражению массированных авиационных ракетных ударов.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО совершили перелет из Ростовской области на аэродромы временного базирования на территории Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа