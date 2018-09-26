Корабельную ударную группу условного противника в Черном море уничтожила авиация массированным авиационным ударом

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Корабельную ударную группу условного противника в Черном море уничтожила авиация Южного военного округа силами трех эскадрилей исребителей и бомбардировщиков.

Ответно-встречный массированный авиационный удар по условным носителям ракетных установок экипажи истребителей Су-30СМ и многофункциональных бомбардировщиков Су-34 отработали в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии ПВО ЮВО.

Корабельную ударную группу имитировали корабли Черноморского флота и морские щиты-мишени.

Учение проводилось в сложной радиоэлектронной обстановке. Экипажами самолетов Су-24МР и радиотехническими подразделениями дивизии ПВО в районе стрельб была проведена разведка.

На этапе практической работы для огневого поражения было совершено более 40 пусков управляемых ракет класса «воздух-поверхность», а также применено около 20 авиабомб.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО совершили перелет из Ростовской области на аэродромы временного базирования на территории Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО.

В совместном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа