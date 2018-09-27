Фотограф: перспективы цифрового "Зенита" туманны

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Легендарный фотоаппарат «Зенит» возвращается.

В России возродят производство фотоаппаратов "Зенит". Цифровые фотоаппараты Zenit M выйдут ограниченной серией и будут стоить 5-6 тысяч евро. Презентация новой модели прошла в Кельне в рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018. Это совместный проект Leica и Красногорского завода имени С. А. Зверева, выпускавшего советские фотоаппараты "Зенит". Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M, но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Цена цифрового «Зенита» может сыграть злую шутку, рассказал в эфире радио Sputnik фотограф, руководитель школы академической фотографии, член союза фотохудожников Владимир Вишневский.

«"Зенит" – марка с большой историей, которая завоевала свое признание на рынке еще с ХХ века. Решение основать новый фотоаппарат на марке "Зенита" понятно – новое название потребовало бы завоевывать место на рынке. Цифровой "Зенит" будет вызывать интерес российских и зарубежных потребителей. "Зенит" пытается создать цифровую, российскую Leica. Не очень понятно, насколько это решение будет правильно воспринято. Какое-то количество камер они продадут, но перспективы этого фотоаппарата туманны. Молодежь и хипстеры активно пользуются "Зенитом", бродят с пленочными фотоаппаратами. У них не будет денег, чтобы купить цифровой "Зенит". Тем, кто когда-то начинал с «"Зенита", цифровая камера будет мало интересна, потому что она далека от совершенства», – считает Владимир Вишневский.

Источник: https://ria.ru/radio/