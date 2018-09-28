Продажи Honor в южном регионе взлетели в 22 раза

/В России/

По итогам июня-августа 2018 года абсолютные продажи смартфонов Honor увеличились в количестве в 22 раза, в выручке в 20 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Доля бренда – 13,2%(+12,8%) – в штуках заняла третью позицию в регионе после Samsung с долей 36% и Apple 17%.

В деньгах ТОП-3 составили Apple с долей 37,6%, Samsung 34% и Honor 11,2%. Honor укрепил свои позиции на 10,7%.

Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами объединенной компании «Связной/Евросеть»: «Бренд Honor очень быстро набирает популярность у пользователей. Эти стильные смартфоны среднего ценового сегмента по характеристикам не уступают флагманам. Мы ожидаем, что и дальше спрос на гаджеты этого бренда будет расти, что позволит ему нарастить свою долю, как в количестве, так и в выручке. Статистика нашей компании повторяет общерыночную тенденцию роста популярности смартфонов Honor. На рынке южного региона в 1 полугодии 2018 года HUAWEI/HONOR находился на второй строчке ТОП-3 с долей в количестве 17% после Samsung (28%.). В абсолютном выражении прирост составил 146%. В выручке доля указанного бренда на третьем месте после Samsung и Apple c результатом 14%. Прирост абсолютных продаж составил 196%».

На рынке южного региона за 1 полугодие было реализовано 252 тыс устройств HUAWEI/HONOR на сумму 3,324 млрд рублей.

Согласно статистике продаж, республика Калмыкия лидирует по доле продаж Honor за рассматриваемый период, в количестве она составила – 27%, в выручке – 20%. При этом абсолютные продажи приросли в штуках в 178 раз, в деньгах в 200 раз. Ставропольский край на втором месте по продажам устройств данного бренда – в количестве доля составила 17%, в выручке 15%. Абсолютные продажи приросли в штуках в 37 раз, в деньгах в 33 раза. На третьем месте республика Адыгея с долей в количестве 14,6%, в выручке 12,2%. В абсолютных продажах прирост составил 6500% и 5455%.

При этом 41% всех смартфонов Honor, реализованных в южном регионе за летний период, приобрели жители Краснодарского края.

В Краснодарском крае в количестве доля Honor достигла 14,4%, в выручке 12%, в абсолютных продажах прирост составил 2500% и 2095%. В Волгоградской области доли 13,6% и 11,2%, приросты абсолютных продаж в 13 и 12 раз. В Астраханской области доли 13% и 12%, приросты абсолютных продаж в 38 и 36 раз. В Ростовской области доли 11% и 9%, приросты в абсолютных величинах в 10 и 9 раз.

Объединенная компания Связной | Евросеть — крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании 5,5 тысяч магазинов в 1300 городах России, более 30 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более 2 миллионов покупателей в день.

Компания является лидером е-commerce в своем сегменте, продолжает активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.

Глубокая интеграция с производителями высоких технологий и разработчиками различных сервисов позволяет компании создавать уникальные и совершенно неожиданные возможности для клиентов. Миссия компании — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.

Источник: Объединенная компания Связной | Евросеть