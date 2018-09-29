Объединяем часовые пояса, людей и бизнесы

Нижнетагильский филиал транспортной компании «Байкал Сервис» открылся в июне 2016 года. За два с небольшим года компания закрепилась в числе лидеров рынка автомобильных перевозок сборных грузов второго по величине города Свердловской области.

— Для клиента транспортной компании цена сегодня уже не является единственным определяющим фактором, — сообщила руководитель филиала Анна Москвитина. — Все большее значение в конкурентной борьбе приобретают сроки доставки, широта филиальной сети, уровень сервиса.

В настоящее время региональная сеть грузоперевозчика насчитывает 84 филиала со складами и офисами по всей России. В Свердловской области ТК «Байкал Сервис» представлена двумя филиалами в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а также шестью городами адресной доставки (Асбест, Каменск-Уральский, Первоуральск, Полевской, Ревда и Серов), куда машины отправляются по графику несколько раз в неделю. Отметим, что забор и доставка грузов до двери клиента в городах адресной доставки осуществляется бесплатно.

По словам Анны Москвитиной, компания постоянно занимается совершенствованием своей услуги, «иначе на рынке перевозок сборных грузов просто не выжить».

— С августа по всей России мы предлагаем клиенту погрузку и выгрузку легких грузов абсолютно бесплатно. Возможно, мелочь, но мелочь приятная. А в сентябре компания ввела новую услугу «Паллетный борт». Это обеспечит максимально надежную и безопасную перевозку хрупких и нестандартных грузов. В самое ближайшее время она будет доступна и нашим клиентам в Нижнем Тагиле, — рассказала она.

Исаев Артем