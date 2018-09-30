Экономный Новый год: 45% опрошенных не планируют тратить больше 5 тысяч рублей на путешествие

/В России/

Сервис путешествий Туту.ру выяснил у туристов, сколько они готовы потратить денег на новогоднее путешествие. Пользователи сервиса отвечали на вопрос: «Сколько вы готовы потратить на новогоднюю поездку (из расчета на человека)?».

В опросе приняли участие 3 200 человек. Как выяснилось, большинство не планирует шиковать.

Почти половина ответивших (45%) намерена потратить не более 5 тысяч рублей на человека. Четверть (24%) закладывают на путешествие от 5 до 15 тысяч рублей. 14% рассчитывают потратить от 15 до 30 тысяч рублей.

Ответ «от 30 до 50 тысяч рублей» выбрали 7% респондентов. Чуть больше — 8% — проголосовали за вариант «более 70 тысяч рублей». Меньше всех (3%) рассчитывают уложиться в 50 — 70 тысяч рублей.

Данные опроса «Сколько вы готовы потратить на новогоднюю поездку (из расчёта на человека)»:

45% — не более 5 тысяч рублей

23% — от 5 до 15 тысяч рублей

14% — от 15 до 30 тысяч рублей

8% — более 70 тысяч рублей

7% — от 30 до 50 тысяч рублей

3% — от 50 до 70 тысяч рублей

В начале месяца Туту.ру спрашивал путешественников о планах на Новый год. 49% опрошенных сказали, что планируют встретить праздник в родном городе 7% поедут в другой российский город. Столько же ответивших планируют встретить Новый год за границей. Остальные пока не определились с планами.

Несмотря на то, что до Нового года еще больше трех месяцев, путешественники уже активно ищут билеты. Первые пять строчек рейтинга самых популярных направлений по поисковым запросам среди российских городов на новогодние каникулы занимают Сочи, Симферополь, МинВоды. Затем идет Калининград и Санкт-Петербург. Среди зарубежных городов лидируют Пхукет, Прага, Бангкок, Тбилиси, Рим.

Источник: Сервис путешествий Tutu.ru