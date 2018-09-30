/В России/

В Крым прибыла делегация из Норвегии, планирующая посетить четыре города. Об этом пишут все СМИ Крыма и Украины.

По предварительным данным, визит продлится до 6 октября. Местные СМИ сообщют, что в программу делегации войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте.

Стало известно, что в норвежскую делегацию вошли члены группы Врачи против ядерного оружия Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер и фермеры, предприниматели и общественные деятели.

Источник: https://donpress.com/news/30-09-2018-v-anneksirovannyy-krym-pribyla-delegaciya-iz-norvegii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop