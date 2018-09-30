Уральский инженер создал кибер-руку

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Изобретателю Виктору Благодиру удалось сделать полнофункциональный протез с помощью 3D-принтера. Он изготовил кибер-руку для девушки, которая родилась без кисти, но всегда мечтала стать скульптором

Современные кибер-протезы стоят дорого и используют сложнейшие технологии. Например, американцу Найджелу Экланду искусственная рука обошлась в 32 000 долларов и в 5 лет работы команды из 60 специалистов. Российский инженер-самоучка Виктор Благодир решил, что вопрос кибер-конечностей можно решить проще и дешевле – и принялся за изучение проблемы.

Источник: News@rentv.dol.ru