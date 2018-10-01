Рейтинг регионов РФ по динамике заработной платы

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В первом полугодии 2018 года заработная плата выросла во всех регионах РФ.

Наиболее существенно в Республике Ингушетия. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

В последнее время наблюдается устойчивая позитивная динамика средней заработной платы в Российской Федерации. По итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в целом по стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11.2% и составила 42555 руб. Темпы роста заработной платы были самыми высокими за последние пять лет, при том, что инфляция была рекордно низкой. В первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата в РФ увеличилась на 7.3%, в первом полугодии 2016 года – на 7.8%, в первом полугодии 2015 года – на 5.8%, а в первом полугодии 2014 года на 10.6%.

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах РФ, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах существенно различается уровень заработной платы, а также уровень цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты (отношение к фиксированному набору товаров и услуг).

Для сравнения регионов по темпам роста заработной платы РИА Новости на основании расчетов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата составило рейтинг регионов по динамике заработной платы. В первом полугодии 2018 среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла Республике Ингушетия на 15.4% и в Кемеровской области – на 15.2%. Еще у трех регионов темпы роста заработной платы превысили 14%. Это Республика Калмыкия (+14.3%), Забайкальский край (+14.2%) и Омская область (+14.1%). Всего же общероссийские темпы роста заработных плат были превышены в 25 регионах РФ и в трех темпы роста находились на общероссийском уровне.

Практически во всех регионах РФ в течение всех первых шести месяцев 2018 года заработная плата увеличивалась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Исключением стала только Республика Марий Эл, где согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата снижалась по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года в марте и в мае 2018 года на 1.5% и 3.9% соответственно. В остальные месяцы в республике заработная плата увеличивалась и по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 6.9%. По темпам роста заработной платы в первом полугодии 2018 года Республика Марий Эл заняла последнее место среди всех регионов РФ.

В девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксировано набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза.

В исследовании РИА Новости также представлены данные по уровню заработных плат и сравнительной покупательной способности заработной платы, которая рассчитывалась, как отношение заработной платы после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг регионах. Результаты исследования свидетельствуют, что в девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза, и только в двух – менее чем в менее чем 1.5. При этом в большинстве регионов с относительно невысокой сравнительной покупательной способностью заработной платы темпы роста зарплат находятся на довольно высоком уровне, что способствует улучшению показателя.

Лидером по сравнительной покупательной способности заработных является Ямало-Ненецкий автономный округ, где заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров более чем в четыре раза. Еще у восьми отношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг находится в диапазоне от 3 до 4, при общероссийском уровне 2.47. В число лидеров по данному показателю также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ, г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия).

Исходя из данных полугодия, можно утверждать с большой долей уверенности, что по итогам 2018 года темп роста среднероссийской заработной платы будет одним из самых высоких за последние годы, что способствует росту благосостояния населения. Однако эксперты РИА Рейтинг обращают внимание на тот факт, что заработная плата растет значительно быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности. Это может свидетельствовать о невысокой потребительской активности населения. Кроме того, по-прежнему наблюдается большой отрыв в динамике зарплат и реальных располагаемых доходов населения, а в 2019 году в связи с увеличение НДС этот разрыв может увеличиться.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»