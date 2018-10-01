Дмитрий Медведев встретился с генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым

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В ходе встречи Николай Подгузов, в том числе, проинформировал председателя Правительства об итогах года работы на посту главы Почты России.

В частности, дала свои результаты целенаправленная работа по ликвидации очередей в почтовых отделениях: время ожидания сократилось более чем в два раза, до 5 минут. Как следствие, в три раза снизилось количество жалоб клиентов на очереди. Кроме того, запуск сервиса простой электронной идентификации клиента принципиально упростил и ускорил выдачу посылок и корреспонденции в отделениях. С её помощью уже выдаётся 20% почтовых отправлений, в ближайшие месяцы планируется довести это количество до 50%.

В марте 2018 года заработная плата 154 тысяч работников основного производства Почты России была увеличена на 5%. Николай Подгузов доложил председателю Правительства подходы к дальнейшему улучшению условий оплаты труда сотрудников основного производства компании.

Также в 2018 году компания удвоила объём средств, направляемых на ремонт отделений почтовой связи, – до 2,5 млрд рублей, что позволит до конца года обновить 3 тыс. отделений.

В сентябре Почта России совместно с ВТБ создала компанию «Национальные логистические технологии». Планируется, что чуть более чем за два с половиной года будет создана новая цифровая логистическая инфраструктура почтового оператора из 38 логистических центров с охватом всей территории страны.

29 июня 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон об акционировании Почты России. 1 октября компания вступает в стадию реорганизации. Все мероприятия по переводу федерального государственного предприятия «Почта России» в формат непубличного акционерного общества осуществляются в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком и будут завершены в установленный законом срок – до 1 октября 2019 года.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"