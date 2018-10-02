Мёд, устрицы и фрукты представят геленджичане на Кубанской ярмарке в Краснодаре

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Агропромышленная выставка пройдет с 4 по 7 октября на территории выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград-Юг».

Грандиозный агропромышленный форум проводится в Краснодаре с 2011 года. Это самая масштабная площадка для смотра достижений кубанских товаропроизводителей в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства.

Геленджичане на площадках Кубанской ярмарки представят гостям фрукты из садов Архипо-Осиповки, мед с пасек Пшады, устрицы и мидии с морской фермы Дивноморского, а также товары народных промыслов и кондитерские изделия. Всего в агропромышленной выставке примут участие 8 хозяйствующих субъектов муниципалитета.

Помимо самой выставки и продажи товаров, во все дни работы ярмарки в «Экспограде-Юг» будут проходить «круглые столы», мастер-классы и семинары для начинающих и уже опытных аграриев, выступления творческих коллективов.

Для удобства гостей ярмарки будут внесены изменения в работу общественного транспорта Краснодара. В частности, будут продлены маршруты движения автобусов № 1, 31, 62 и 75, ранее имевших конечную остановку в районе мегацентра «Красная площадь». Кроме того, дополнительно будут выделены два бесплатных автобуса на маршрут «Мегацентр «Красная площадь» – ВКК «Экспоград-Юг».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик