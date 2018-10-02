Шеф-повара сойдутся в битве за «Золотой половник»

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В Геленджике 25 октября в третий раз пройдет конкурс профессионального мастерства среди шеф-поваров предприятий муниципалитета.

Оценивать участников конкурса будет квалифицированное жюри, которое возглавит Президент Национальной Гильдии шеф-поваров Александр Филин.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 октября на сайте Некоммерческого Партнерства «Содействие в развитии курорта Геленджик».

С 17 по 24 октября будет проходить отборочный этап конкурса, в ходе которого конкурсанты пройдут профессиональное тестирование. В финале шеф-поварам предстоит презентовать готовое холодное блюдо, а затем создать свой вкусный шедевр прямо на глазах у коллег и Победитель конкурса получит переходящий «Золотой половник», который будет храниться на предприятии до следующего конкурса, и денежный приз.

Кроме того, предприятия, принимающие участие в конкурсе и являющиеся членами Некоммерческого Партнёрства, получат сертификат на бесплатное обучение одного сотрудника, а лучшие рецепты победителей и номинантов конкурса будут опубликованы в специальном издании.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик