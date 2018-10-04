Владимир Синяговский провел ревизию реализации партийных проектов в Туапсинском районе

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский побывал в Туапсинском районе. Вместе с секретарем местного отделения партии "Единой России", главой администрации Туапсинского района Анатолием Русиным депутат побывал на объектах социальной сферы, которые в 2018 году получили финансовую поддержку из средств федерального бюджета.

В поселке Новомихайловский делегация побывала во Дворце культуры "Юность". По решению регионального отделения партии "Единая Россия" на приобретение кресел в большой зал, звуковой и музыкальной аппаратуры было выделено более 7 млн рублей. С радостью новые микрофоны на сцене "Юности" опробовали юные артисты. Шла репетиция ко Дню учителя. "Очень нравиться!" - отреагировали ребята на вопрос Владимира Ильича об изменениях, происшедших в учреждении культуры за лето.

Затем депутат и глава района побывали в новостройке. В поселке Тенгинка к 1 сентября сдали в эксплуатацию новое здание школы-сад. Школа на 400 уч-ся и детский сад на 150 детей уютно разместились в светлом просторном здании. "Я не видел еще такого проекта. Очень удачное сочетание. Есть все возможности для качественного обучения и воспитания с раннего возраста до выпускника школы." - поделился впечатлениями с журналистами Владимир Синяговский.

Просторная столовая, два спортивных зала, тренажерный зал, широкие рекреации, оборудованные кабинеты, спортивные и детские городки на территории, своя котельная. "Созданы все условия. Теперь главное все это сохранять и приумножать успехами и победами учеников!" - пожелал депутат Госдумы педагогам.

Общий вывод после поездки напрашивался сам. В Туапсинском районе умеют разумно использовать партийные проекты для повышения комфортности жизни жителей всех возрастов.

Андрей Хромов