В Президентской библиотеке состоялась встреча Президента России с финалистами конкурса «Учитель года-2018»

/В России/

В Президентской библиотеке 3 октября 2018 года, в преддверии Дня учителя, состоялась встреча Владимира Путина с финалистами конкурса «Учитель года-2018». Глава государства поблагодарил педагогов за их труд и пожелал дальнейших успехов.

По словам Президента, преподаватели проявили замечательные качества, как профессиональные, так и личные: «Важная, благородная миссия воспитывать ребятишек, молодых людей, растить граждан специалистов, которые так нужны нашей стране. Эта функция воспитателя лежит на плечах каждого учителя, каждого преподавателя, чем бы он ни занимался, какой бы предмет ни вел. Самый лучший способ воспитания – личный пример. Поэтому это личный вызов для каждого преподавателя, для каждого учителя, для каждого воспитателя».

Владимир Путин подчеркнул ещё одну важную и очень сложную составляющую работы преподавателя: «Для того, чтобы научить детей учиться, надо самим постоянно учиться и заниматься». В современном мире – это обязательное требование для специалиста любой отрасли, а в сфере педагогики это совершенно необходимо, добавил глава государства.

В последнее время в стране уделяется много внимания сфере образования, отметил Президент России. Он также сообщил, что с 2019 года будет запущена ещё одна инициатива – новая федеральная государственная программа «Образование», на которую выделят свыше 300 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на строительство новых школ, новое оборудование для учебных заведений, кроме того, большое внимание будет уделено современным методикам преподавания.

«Успехи нашей школы очевидны, - сказал Владимир Путин. - Наши дети на международных конкурсах выигрывают всё больше и больше медалей, занимают уже не просто престижные места, а первые места». Это, подчеркнул глава государства, результат работы учительского сообщества.

В тот же день финалисты конкурса «Учитель года-2018», участники встречи с Владимиром Путиным, совершили экскурсию по Президентской библиотеке, ознакомились с образовательными проектами учреждения и получили читательские билеты, благодаря которым они теперь могут пользоваться уникальным фондом библиотеки рядом со своим домом. Сегодня центры удалённого доступа к ресурсам крупнейшего электронного хранилища открыты во всех 85 регионах России, их число превышает 600. Они успешно функционируют не только на базе центральных библиотек, но также в образовательных учреждениях, государственных органах, музеях, архивах.

Образовательные проекты – приоритетное направление деятельности Президентской библиотеки, крупнейшего в стране центра хранения и свободного распространения информации по истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку Российской Федерации. Участвуя в формировании электронного пространства знаний с целью поддержки российского образования и культуры, Президентская библиотека совместно с учебными заведениями при участии экспертного сообщества реализует различные образовательные проекты.

С 2009 года старт новому учебному году даёт Форум знаний в Президентской библиотеке. Учащимся общеобразовательных организаций предлагается интересная программа различных научно-практических и просветительских мероприятий. В рамках Форума знаний проводится совещание с участием научно-педагогической общественности, где рассматриваются планы научно-образовательной работы на предстоящий учебный год и обсуждаются вопросы продвижения информационных ресурсов в сфере знаний. Форум знаний включает также День военно-морских знаний для кадетов и курсантов военно-морских учебных заведений.

Интернет-олимпиада «Россия в электронном мире» – наиболее масштабный образовательный проект для школьников 10–11-х классов. Он реализуется с 2010 года по таким предметам, как история, обществознание, русский язык. Олимпиада проводится ежегодно с сентября по март и включает три этапа: первые два – дистанционные, третий – очный. Дистанционная форма позволяет принимать участие в олимпиаде выпускникам из разных регионов России, благодаря чему проект становится важной составляющей в создании «социальных лифтов». Олимпиада «Россия в электронном мире» организована Президентской библиотекой совместно с РГПУ им. А. И. Герцена. Победители и призёры получают льготы при поступлении в вузы – партнёры Президентской библиотеки, список которых публикуется на сайте олимпиады. За период проведения участниками проекта стали более 34 тысяч выпускников из 85 регионов России и нескольких иностранных государств.

Мультимедийные уроки для школьников – образовательный проект Президентской библиотеки, который способствует укреплению у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, формирует умение и навыки работы с уникальными документами из фонда общегосударственного электронного хранилища, даёт представление об эффективном использовании возможностей интернета в образовании и способах получения необходимой информации. В 2018 году цикл мультимедийных уроков посвящён Конституции Российской Федерации, ранее были проведены занятия по темам «Государственные символы России», «Русская Правда — закон Древней Руси», «Азбука молодого избирателя», «История Московского Кремля», «Урок экологии» и др. Всего с 2013 года уроки посетили около 20 тысяч школьников.

Видеолекторий «Знание о России» – просветительский проект, разработанный для студенческой аудитории. С 2011 года перед учащимися с лекциями выступают авторитетные специалисты из научных и образовательных организаций, учреждений культуры Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В мероприятии принимают участие не только присутствующие в аудитории в здании на Сенатской площади, д. 3, но и, благодаря видео-конференц-связи, их сверстники из разных регионов нашей страны.

В рамках видеолектория «Знание о России» также реализуется специальный проект для учащихся средних школ, гимназий и лицеев «Видеолекторий – школе». Видеозаписи лекций и уроков пополняют электронный фонд Президентской библиотеки и размещаются на портале учреждения www.prlib.ru.

Киноклуб Президентской библиотеки – открытая образовательная дискуссионная площадка для просмотра и обсуждения лучших неигровых фильмов по истории российской государственности. В программе киноклуба знакомство не только с классикой документального кино, но и с работами молодых кинематографистов, исследующих важные исторические и культурные проблемы развития России, а также творческие встречи с режиссёрами, сценаристами, операторами, учёными. В 50% показов участвуют собственные фильмы Президентской библиотеки – документальные, научно-популярные, методические картины, тематика которых варьируется от методики ведения занятий до исторических исследований, таких как «Русский флот у берегов Америки», серии «Граффити новгородских храмов», очерков «Время вспомнить. Даниил Гранин»; сейчас в производстве, в частности, картина о Михаиле Боброве.

Клубная форма продвижения исторического знания через документальное кино является интересной и демократичной, привлекает значительное число зрителей.

Среди участников киноклуба – Госфильмофонд России, Санкт-Петербургская студия документальных фильмов «Лендок»,?«Ленфильм», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт истории искусств, Союз кинематографистов России, ВГИК, детские мультимедийные студии, Гильдия неигрового кино и другие организации.

Для учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России и зарубежных стран в Президентской библиотеке регулярно проводятся обзорные экскурсии по историческому зданию Синода, а также тематические экскурсии по временным выставкам.

На базе научно-образовательного комплекса Президентской библиотеки разрабатываются и внедряются методические продукты (интернет-олимпиада, видеолектории, мультимедийные уроки, учебные и учебно-методические фильмы и т. д.), обеспечивающие продвижение информационных ресурсов электронного государственного хранилища в сфере знаний.

В 2018 году обучающие мероприятия проходят со 2 по 5 октября в рамках Интеграционного форума Президентской библиотеки, в них участвуют региональные библиотеки, музеи, архивы, СМИ.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки