В Дагестане мотострелки учений уничтожили диверсантов

/В России/

Подразделения мотострелковой бригады Южного военного округа в рамках двусторонних командно-штабных учений (КШУ) 49-й и 58-й общевойсковых объединений ЮВО отработали в Дагестане тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника. Учения прошли в районе полигона Аданак, куда днём ранее на штатной технике прибыли мотострелки, совершив бросок на расстояние свыше 200 км.

По замыслу учения условные диверсанты были обнаружены с помощью современных средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). После получения информации от разведчиков в район обнаружения были направлены подразделения мотострелковой бригады на боевых машинах пехоты БМП-3. Военнослужащие отработали тактику преследования и окружения условного противника.

На этапе проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения БМП-3 по подготовленным мишенным позициям условные диверсанты были уничтожены.

В период с 1 по 8 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двусторонние КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

Основные действия войск (сил) округа проходят в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 8-ми общевойсковых полигонах военного округа.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа