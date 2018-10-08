Двустороннее тактическое учение соединений общевойсковой армии началось под Волгоградом

/В России/

На полигоне «Прудбой» под Волгоградом, в рамках итоговой проверки за 2018 учебный год, началось двусторонние тактическое учение соединений 8 ОА Южного военного округа, дислоцированной в Волгоградской и Ростовской областях.

На первом этапе соединения приведены в высшую степень боевой готовности, в ходе которой были отработаны вопросы подготовки вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, а также загрузки запасов материальных средств.

В ходе учений, на полигоне Прудбой, будут отработаны вопросы: наступления, подготовки обороны, ведение маневренно-наступательных действий в назначенной полосе с применением разведывательно-ударного контура (РУК), захват и удержание выгодных рубежей, отражение ударов воздушного нападения противника, ведение маневренной обороны в условиях активного применения РУК, а так же форсирование водной преграды (р. Дон) с ведением обороны на противоположном берегу условным противником.

В учении под Волгоградом, которые продлятся до конца недели, примут участия более 4 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 1 тыс. единиц вооружения, боевой и специальной техники 8 ОА, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1, бронетранспортеры БТР-80, а также, фронтовые бомбардировщики Су-24М и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа