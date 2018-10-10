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Сформировано более 20 сводных отрядов для ликвидации последствий дождей на юге России

В границах Южного военного округа  для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций  в ряде регионов Южного и Северо- Кавказского федеральных округов, в гарнизонах ЮВО сформировано более 20 сводных отрядов.

Традиционно осенью в связи с началом периода дождей в горах Северного Кавказа возможны сходы селей различного объема, на реках - подъемы уровней воды.

Группировка сил и средств ЮВО насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1300 единиц инженерной и специальной техники, готовых к выполнению задач в зонах других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

Кроме того, в округе созданы 4 отряда оперативного реагирования на ЧС, в состав которых входят более 300 военнослужащих и около 100 единиц техники.

Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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