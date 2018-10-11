На итоговой годовой проверке подразделений действия военнослужащих оценят по новой методике

/В России/

В подразделениях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа началась итоговая проверка за 2018 год, в ходе которой будут применены новые нешаблонные методы оценки действий военнослужащих.

Впервые выполнение мероприятий боевой готовности будут выполняться в составе тактических групп, а решение тактических задач во взаимодействии с приданными подразделениями видов и родов войск.

К экзаменационным мероприятиям привлекаются управление армии, отдельные мотострелковые бригады в Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае, а так же российская военная база в Абхазия.

В ходе проверки в течение 2 недель комплексная комиссия штаба ЮВО на 7-ми полигонах оценит профессиональную выучку офицеров и солдат при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники - танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также вождению колесной и гусеничной техники.

Кроме того будет проверена физическая подготовка военнослужащих, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, слаженность и готовность подразделений к выполнению задач по предназначению.

В начале недели итоговые мероприятия начались с проведения строевых смотров и сдачи зачетов личным составом по знанию положений руководящих документов и общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ.

Всего в плановом процессе принимают участие свыше 5 тыс. военнослужащих, задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», артиллерийские системы «Мста-С», «Акация» и ракетные комплексы «Искандер-М».

Итоговая проверка воинских частей 49-й армии завершится в конце октября.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа