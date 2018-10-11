В Сочи Парке установят сразу три новых лабиринта

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Лабиринты страха «Проклятый хутор», «Заброшенный цирк» и «Блокпост» возведут специально к большому тематическому празднику, Дню рождения Бабы Яги-4, который отмечается в Сочи Парке с 26 октября по 4 ноября.

В десятках темных переходов, комнат и закоулков гостей, мечтающих пощекотать себе нервы, поджидают актеры, загримированные в зомби, жутковатых клоунов и других персонажей. Над созданием особенной атмосферы трудятся художники Сочи Парка – для оформления лабиринтов задействовано около пяти тонн декораций!

Весь путь по проклятому хутору, цирку или блокпосту в среднем занимает от четырех до десяти минут, каждый лабиринт одновременно вмещает до 50 человек.

«Блокпост» и «Заброшенный цирк» откроются на Аллее Огней, а самый масштабный «Проклятый хутор» будет возведен под открытым небом в Заколдованном лесу. Эти аттракционы принимают гостей с 18:00 до 21:00 и только в период Дня Рождения Бабы Яги, с 26 октября по 4 ноября. Посещение включено в единый входной билет и не требует дополнительной оплаты. Лабиринты доступны для посетителей старше 16 лет.

Источник: Отдел по рекламе и связям с общественностью АО «Сочи Парк»