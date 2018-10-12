В Южном военном округе начался перевод вооружения

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Соединения и воинские части Южного военного округа, не привлекаемые к сдаче итоговой проверки за 2018 учебный год, приступили к переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Около 70 соединений и воинских частей ЮВО ранее были проверены по всем предметам боевой и оперативной подготовки в рамках двусторонних тактических учений.

На каждой единице техники специалисты выполнят более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости, проведут инвентаризацию ЗИП и шлемофонов. К работам на ВВСТ привлечены, в том числе, специалисты предприятий-изготовителей военной техники.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей спланированы занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях низких зимних температур.

В течение месяца военнослужащие ЮВО обслужат и подготовят к зиме более 40 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы на боевой технике будут проведены как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

На завершающем этапе перевода техники комплексные комиссии ЮВО проверят воинские части и соединения на предмет полноты и качества подготовки ВВСТ к зимним условиям эксплуатации и их готовности к боевому применению.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа