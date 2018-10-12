Войсковые разведчики на Северном Кавказе захватили языка

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На горном полигоне Дарьял Северной Осетии войсковые разведчики мотострелковых соединений 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Республиках Дагестан и Чечня, в рамках двустороннего бригадного тактического учения отработали различные способы ведения разведки.

На одном из этапов учений разведчики выполнили налет на пост условного противника и захват «языка». После этого разведгруппы, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл «неприятеля». Следуя полученной от «языка» информации, установили местонахождение командных пунктов и провели захват секретных документов, в том числе чертежи и схемы, а также образцы новейшего вооружения и военной техники условного противника.

Двусторонняя форма проведения учения позволяет в условиях, максимально приближенных к боевым, существенно повысить эффективность подготовки разведчиков. Разведчики поочередно действуют в роли диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника и противодиверсионного подразделения своих войск.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов на 5 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники, в том числе около 10 самолетов и вертолетов штурмовой и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа