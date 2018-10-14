В текущем году выявлено 54 факта реализации запрещенной к ввозу продукции из Европейского союза

/В России/

Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краюи Республике Адыгея (далее – Управления) в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», продолжает осуществляться работа по мониторингу мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия животного происхождения, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации до 31 декабря 2019 года.

Так, за 9 месяцев 2018 года, в части осуществления ветеринарного надзора, проведено более 700 рейдовых мероприятий, по результатам которых выявлено 54 факта нахождения запрещённой продукции животного происхождения. Незаконно ввезенная продукция, а именно сыр, колбасные изделия и моллюски, общим весом более 237 кг, из таких стран Европейского союза как Германия, Италия, Литва, Голландия, Польша, Испания, Королевство Нидерланды, Франция. На данных товарах отсутствовала маркировка на русском языке. Сопроводительные документы на продукцию не предоставлены. Информация о фактах выявления направлена в органы прокуратуры, таможенную службу, органы Роспотребнадзора субъектов и размещена в СМИ. Пути её поступления на территорию Краснодарского края и Республики Адыгея устанавливаются сотрудниками прокуратуры и Федеральной таможенной службы.

Под контролем государственных инспекторов Управления и в присутствии незаинтересованных лиц, вышеуказанная продукция изъята из оборота, с последующим уничтожением путем механической или термической денатурации, с подтверждением фото - и видеосъёмки.

Акименко В.В., 222-11-72

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея