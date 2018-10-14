Возобновлении лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает, что на основании пункта 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149, в связи с подтверждением качества лекарственных препаратов установленным требованиям принято решение о возобновлении обращения следующих серий лекарственных препаратов

«Натрия хлорид изотонический 0,9%» (серия 4, срок годности 12.2019) производства ООО «Торговый дом «БиАгро» Владимирской области;

- «Мазь цинковая 10 %» (серия 1606174, срок годности 01.07.2019) производства ЗАО «НПП «Фармакс» г. Киров;

- «Кайод таблетки» (серия 6010218, срок годности 02.2020) производства ООО «НПК «Асконт+»;

- «Кайод таблетки» (серия 6020418, срок годности 04.2020) производства ООО «НПК «Асконт+»;

- «Тетравитам» (серия 011116, срок годности 11.2018) производства ООО «НПК «Асконт+».

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея