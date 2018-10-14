Отопительный сезон в военных городках начнется по графику

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Подготовка к зимнему периоду в настоящее время является одним из актуальных вопросов деятельности командования Балтийского флота.

В настоящее время оперативным управлением военных городков по жилищно-коммунальным вопросам занимается филиал «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства Обороны Российской Федерации (филиал ЦЖКУ) на Балтийском флоте. В число приоритетных задач для его сотрудников входят создание запасов твёрдого и жидкого топлива для обеспечения потребителей энергоресурсами, своевременное проведение регламентных работ по подготовке объектов казарменно-жилищного фонда флота к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Филиалом ЦЖКУ проведена масштабная работа по обеспечению теплогенерирующих объектов необходимым запасом топлива. На текущий момент на площадках у котельных сосредоточено достаточное количество топлива, запасы твердого котельного топлива составляют 13,28 тысяч тонн, что соответствует потребности на 57 зимних суток, запасы жидкого котельного топлива составляют 1,49 тысяч тонн, что соответствует 31 зимним суткам. Все поставки топлива идут в плановом порядке.

Согласно утвержденным графикам на флоте специалистами филиала проведены плановые осенние осмотры казарменно-жилищного фонда, наружных и внутренних инженерных сетей, электросетевого хозяйства. В подготовительном периоде организован текущей ремонт объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных объектов. Эксплуатационными службами организовал вывоз твердых бытовых отходов с территории военных городков, очищены канализационные колодцы, проведена промывка и опрессовка систем отопления. Проведенные работы позволили подготовить фонды к зиме в установленные сроки.

В настоящее время 100 процентов военных городков подготовлено к эксплуатации в зимний период. По мнению руководителей филиала, военнослужащие проходящие службу на территории Калининградской области, члены их семей и гражданский персонал обеспечены теплом, светом, холодной и горячей водой.

Справочно:

С 1 апреля 2017 года эксплуатация фондов Минобороны России осуществляется ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации. На Балтийском флоте сформирован филиал Учреждения в составе трех жилищно-эксплуатационных коммунальных отделов (ЖЭ(К)О) и одиннадцати жилищно-коммунальных служб (ЖКО).

В оперативное управление филиала было принято более 232 военных городка, порядка трех тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, более 500 коммунальных сооружений (в том числе более 297 котельных) и 674 километра инженерных сетей

Источник: ПС БФ