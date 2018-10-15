Войска в текущем году пополнили более 15 тыс. военнослужащих по контракту

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В текущем году более 15 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пополнили соединения и воинские части Южного военного округа.

Перед заключением контракта будущие военные профессионалы в обязательном порядке прошли специальные сборы с «курсом выживания», где они осваивали тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовки, военную топографию на базе учебных центров округа.

В настоящее время в военном округе около 100 соединений и воинских частей комплектуются исключительно военнослужащими по контракту.

В перспективе число подразделений, полностью укомплектованных военнослужащими по контракту, вырастет. В приоритетном порядке контрактниками пополняются подразделения армейского спецназа, разведчиков, экипажи современных боевых кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также высокотехнологичные специальности в подразделениях ПВО, связи, радиоэлектронной борьбы и др.

Всего, в текущем году в пункты отбора граждан на военную службу по контракту в городах Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Астрахань, Симферополь и Севастополь было подано более 22 тыс. заявлений, однако не все кандидаты смогли пройти конкурс по профессиональным, морально-деловым, психологическим качествам, состоянию здоровья и физической подготовленности.

На сегодняшний день самые востребованные специальности в войсках округа – разведчики, специалисты связи, водители категории Д и Е, механики-водители, специалисты ракетных войск и артиллерии, плавсостав ВМФ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа