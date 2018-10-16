«АльфаСтрахование» проведет воркшоп по применению нейронных сетей в страховом бизнесе на форуме FINOPOLIS 2018

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В рамках молодежного дня финансового форума FINOPOLIS главный специалист управления и разработки страховых систем Денис Цыбин проведет воркшоп, посвященный использованию нейронных сетей в страховом бизнесе.

Спикер подробно расскажет о машинном обучении, его основных задачах и применении в построении продуктовых решений для страховой компании, разберет классификацию нейросетей, которые отличаются способами объединения нейронов между собой и организацией или топологией их взаимодействия.

«Нейронные сети позволяют анализировать большой объем косвенной и зашумленной информации. Их разумное использование повышает уровень качества принимаемых решений в регулярных бизнес-процессах страховщика, повышает оперативность сбора аналитики для принятия управленческих решений и урегулирования различного рода финансовых вопросов», – говорит Владимир Муравьев, директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахование».

«Во время воркшопа участникам представится возможность самим поучаствовать в процессе построения нейронной сети на основе специального набора данных, а эксперты дадут обратную связь по каждому из кейсов», – говорит Максим Соловьев, представитель департамента качества бизнес-процессов «АльфаСтрахование».

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственный капитал Группы составляет 14,3 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA+ рейтингового агентства «Эксперт РА».

Источник: Пресс-служба "АльфаСтрахование"