ФСИН: Сенцов находится не в реанимации, а в медчасти

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В Федеральной службе исполнения наказаний России заявляют, что состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова удовлетворительное, и опровергают информацию, что он находится в реанимации.

"В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное. Сенцов О.Г., как и прежде, находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников, в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается. Рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание соблюдает в полном объеме", – отметили в ФСИН.

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что за время голодовки у Олега, который находится в российской колонии, "пострадали практически все внутренние органы", он находится в реанимации.

"У него пострадали достаточно серьезно практически все внутренние органы. Печень начала разлагаться, осложнения на мозг, появилась ишемия, аритмия к прочим неприятностям. Там полный набор", – сказала Каплан.

По ее словам, выход из голодовки – достаточно серьезная процедура, и "никто не может сказать, выживет ли Олег".

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в комментарии Настоящему Времени не смог подтвердить эту информацию. "У меня нет информации. Она противоречива. Ждем подтверждения или опровержения ФСИН", – сказал он.

Динзе также отметил, что собирается в колонию не ранее, чем через две недели.

Уроженец Крыма Сенцов, неоднократно выступавший против аннексии полуострова Россией, отбывает в РФ 20-летний тюремный срок по обвинению в терроризме. Весной 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Сенцов, по его словам, был намерен "голодать до смерти".

6 октября режиссер был вынужден прекратить голодовку. Как он объяснил своему адвокату, сотрудники ФСИН объявили ему, что собираются кормить его принудительно "в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента" и под седативными препаратами.

"Мое мнение при этом уже не учитывается – якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящие, – сказано в письме Сенцова. – Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел".

Украина и многие правозащитники считают дело Сенцова политическим и требуют его немедленного освобождения. При этом матери Сенцова, которая обратилась к российскому президенту с прошением о помиловании сына, в ее просьбе отказали. Сам Сенцов не стал просить Путина о помиловании.

Источник: www.currenttime.tv