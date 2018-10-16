В Иркутске на избившего в магазине женщину сотрудника Росгвардии завели уголовное дело

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Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело против сотрудника Росгвардии за превышение им служебных полномочий. На него пожаловалась жительница Иркутска: по ее словам, мужчина избил ее в магазине за якобы украденную лампочку.

"СКР возбуждено и расследуется уголовное дело для проверки информации следственным путем, – говорится в сообщении СК. – Со слов заявительницы, при предложении проследовать в органы внутренних дел за совершение мелкого хищения в одном из строительных гипермаркетов Иркутска сотрудник Росгвардии ударил ее ногой".

По словам самой Ирины, 28 сентября ее и ее приятеля в магазине обвинили в краже лампочки стоимостью 100 рублей. Тут же появился сотрудник Росгвардии и стал грозить им полицией.

Ирина попросила его представиться и показать документы, но началась потасовка: женщина упала, а росгвардеец пнул ее ногой. Кроме того, он брызнул обоим в лицо перцовым баллончиком. Ирина говорила, что беременна, но сотрудник Росгвардии ее не слушал.

После инцидента она сняла побои и написал заявление в полицию. Оказалось, что против нее уже заведено дело по ст. 318 УКРФ" ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По просьбе Ирины правозащитник Святослав Хроменков обратился к руководству компании, которой принадлежит этот магазин во Франции и России, а также подал жалобы на незаконные действия сотрудников охраны и Росгвардии, президенту, в ФСБ России, в генеральную прокуратуру и прокуратуру Иркутской области.

Источник: www.currenttime.tv