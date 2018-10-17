Фиктивные контракты почти на 400 миллионов рублей не ушли от валютного контроля

/В России/

Ростовской таможней в ходе проверочных мероприятий соблюдения одним из участников ВЭД валютного законодательства Российской Федерации выявлена схема незаконного вывода капитала из страны.

Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г. Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долл. США. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн руб.

В результате взаимодействия отдела валютного контроля с правоохранительными подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и дознание, таможни выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.

В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В текущем году полномочия органа валютного контроля реализуются таможней высокими темпами – проведено 294 проверки, по результатам которых возбуждено 115 дел об административных правонарушениях на сумму 1,04 млрд руб., выявлены признаки уголовных преступлений на сумму 1,7 млрд руб.

Нарушения валютного законодательства, отличаясь высокой степенью общественной опасности, посягают на базисные внешнеэкономические отношения, от уровня развития которых в итоге зависит стабильность торгового баланса страны. Именно поэтому валютный контроль был и остается одним из ключевых направлений деятельности таможенных органов.

Источник: Пресс-служба Ростовской таможни