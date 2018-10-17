В Связном стартовал сервис доставки посылок «Связной Экспресс»

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17 октября 2018, Россия — Объединенная компания Связной | Евросеть запутила «Связной Экспресс» — сервис доставки небольших посылок по всей России для физических лиц. Теперь любой клиент может оставить заявку онлайн и принести посылку в ближайший магазин сети, а ритейлер в кратчайшие сроки доставит её в тот магазин, который находится по удобному для получателя адресу.

Главное преимущество нового проекта — скорость доставки грузов: Связной оперативно доставит посылку в тот магазин, который выбрал покупатель. После того, как груз поступит в пункт назначения, получателю придёт дополнительное СМС-сообщение о том, что его ждёт посылка. Посылки весом до 10 кг можно отправлять как в пределах своего города, так и в любой другой регион или город России.

«Новый сервис уже работает в 1000 магазинах ритейлера в 487 городах России. «Связной Экспресс» — это отличный вариант, чтобы отправить подарок другу, важные бумаги коллеге или забытую вещь родственнику. Новая услуга также поможет владельцам небольших интернет-магазинов организовать доставку заказов. Важным преимуществом является надёжность — Связной соблюдает условия транспортировки и готов перевозить даже самые хрупкие грузы. Мы планируем масштабировать этот проект во все 5,5 тысяч магазинов нашей компании», — отмечает вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Для всех покупателей Связного до 11 ноября действует акция «Отправляй за 1 рубль по всей России». После любой покупки покупателям предлагется воспользоваться специальным промокодом, по которому стоимость отправки посылки через «Связной Экспресс» составит всего 1 рубль.

В рамках этого проекта Связной планирует внедрить и возможность доупаковки непосредственно в точке отправки, возможность забора посылки курьером с доставкой в магазины ритейлера, а также добавить такие востребованные услуги как «Безопасная сделка» и «Наложенный платеж».

Оставить заявку и отправить первую посылку с помощью «Связной Экспресс» можно на сайте: express.svyaznoy.ru

Объединенная компания Связной | Евросеть — крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких технологий. У компании 5,5 тысяч магазинов в 1300 городах России, более 30 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более 2 миллионов покупателей в день.

Компания является лидером е-commerce в своем сегменте, продолжает активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.

Глубокая интеграция с производителями высоких технологий и разработчиками различных сервисов позволяет компании создавать уникальные и совершенно неожиданные возможности для клиентов. Миссия компании — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.

Источник: Отдел по связям с общественностью Связной Евросеть