В Краснодарском филиале Почты России выбрали лучших

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На Кубани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который был организован среди начальников почтовых отделений и операторов связи. Дипломы победителей вручены начальнику отделения 353307 ст. Холмской Абинского района Галине Вощан и оператору из Ейска Александре Кривошеевой, работающей в отделении 353690.

В краевом соревновании, которое состоялось в пансионате «Почтовик» курортного поселка Кабардинка при поддержке Крайкома профсоюза работников связи, приняли участие по 10 финалистов, прошедших отборочный тур. Основными критериями их оценки были высокие показатели в работе, отсутствие жалоб и наличие положительных отзывов со стороны клиентов и коллег.

В конкурсных испытаниях работники почты постарались раскрыть свои профессиональные и личностные качества. Разнообразные задания позволили жюри оценить уровень теоретических знаний, практические навыки, способность быстро находить верное решение в нестандартных ситуациях, возникающих в работе с клиентами.

В ходе тестирования начальники отделений ответили на 50 сложных вопросов, а операторы связи – на 40, чтобы показать свои знания не только Правил оказания услуг почтовой связи, но и соблюдения требований по охране труда и почтовой безопасности.

Выполнение практического задания стало самым зрелищным в состязании, ведь в инсценировках участвовали руководители почтамтов, у которых также была возможность проявить свои творческие способности.

«И начальник, и оператор отделения почтовой связи – это те люди, с которыми каждый день общаются наши клиенты. От профессионализма этих сотрудников зависит качество обслуживания, а значит и настроение, и атмосфера в коллективе, и успех предприятия в целом. Мы выбрали лучших специалистов, которые подхватят эстафету соревнований прошлых лет и станут образцом для подражания в нашем многотысячном коллективе», - сказала директор филиала Почты России в Краснодарском крае Елена Бабак.

По итогам конкурса 2-е места заняли начальник ОПС 352380 из Кропоткина Юлия Лобач и оператор ОПС 353460 из Геленджика Елена Петина. 3-е место у Максима Шатилова из Новороссийска, руководителя почтового отделения 353922, и Натальи Самохваловой из Белореченска, работающей оператором в отделении 352630. Все участники конкурса отмечены дипломами и памятными подарками, а победители Галина Вощан и Александра Кривошеева будут представлять коллектив Краснодарского филиала Почты России на макрорегиональном этапе конкурса.

Информационная справка

Филиал Почты России в Краснодарском крае входит в пятерку крупнейших филиалов. В его составе 20 почтамтов, 1257 отделений (346 городских, 909 сельских и 2 передвижных), Краснодарский магистральный сортировочный центр, автобаза, 10 участков курьерской доставки, 12 центров выдачи и приема посылок. На территории края проложено 535 почтовых маршрутов общей протяженностью более 55 тыс. км. Перевозка почты осуществляется круглосуточно.

В филиале работает 11,5 тыс. сотрудников. Ежегодно почтовые работники Кубани принимают, обрабатывают и доставляют 100 млн писем, 12 млн международных мелких пакетов, 5 млн посылок, 3 млн денежных переводов; доставляют подписчикам на дом свыше 50 млн периодических печатных изданий. Почтовая связь охватывает все без исключения населенные пункты края.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"